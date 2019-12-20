"Засиделись на проекте": Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян задумался об уходе за Периметр





Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян пришли в Периметр в 2017 году, а через год пара поженилась. В воскресенье у них будет годовщина свадьбы. Еще в сентябре влюбленные пришли к выводу, что им стоит развестись, ведь преодолеть кризис в отношениях не получалось, каждый день Саша Черно и ее избранник ссорились и обижали друг друга. Однако на следующий день пара объявила, что передумала, молодые люди готовы меняться друг ради друга, а через два месяца они узнали, что станут родителями.В интервью изданию "Вокруг ТВ" Иосиф Оганесян признался, что уже задумался над уходом из проекта "Дом-2". Реалити-шоу существует для того, чтобы молодые люди могли найти свою любовь и построить крепкие отношения, они с Сашей Черно, по мнению мужчины, уже все это сделали, а потому в следующем году Оганесян намерен всерьез задуматься над тем, чтобы они устроили свою жизнь за пределами реалити-шоу. Проектант отметил, сидеть на "Доме-2" 5, 6 лет нет смысла, он не понимает семью Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которые ждут уже второго ребенка, но уходить даже не думают.Саша Черно с супругом не согласна и считает, что они должны пробыть на проекте "Дом-2" как можно дольше, если нужно будет, то и 10 лет.