Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на праздники
Принцесса Диана часто тосковала во время наступления Рождества и последующих зимних праздников. После размолвки с принцем Чарльза её дети на этот период уезжали в гости к Елизавете II.
Начало раздельной жизни принцессы Дианы и её супруга зафиксировано в 1992 году, однако официальный развод был оформлен только по прошествии 4-х лет на условиях общей опеки над принцами Гарри и Уильямом. Издание Express сообщает, что Диана на Рождественские праздники чувствовала себя одинокой.
«Перед Рождеством работать становилось особенно тоскливо. Уильям и Гарри отправлялись в Сандрингемский дворец к своей бабушке, тогда как принцессе Диане приходилось терпеть одиночество. Она подчеркивала важность проведения праздника со своими семьями и отпускала слуг. Мы запасали для неё еду в холодильнике», — сообщил Даррен МакГрейди, экс-повар принцессы Дианы.
В конечном итоге мать принцев Уильяма и Гарри была предоставлена самой себе. Подчеркивается, что она не любила Сандрингемский дворец, поскольку там было чрезмерно людно. Принцесса желала найти золотую середину между шумным празднованием Рождества с большим количеством родственников и спокойной атмосферой.
Начало раздельной жизни принцессы Дианы и её супруга зафиксировано в 1992 году, однако официальный развод был оформлен только по прошествии 4-х лет на условиях общей опеки над принцами Гарри и Уильямом. Издание Express сообщает, что Диана на Рождественские праздники чувствовала себя одинокой.
«Перед Рождеством работать становилось особенно тоскливо. Уильям и Гарри отправлялись в Сандрингемский дворец к своей бабушке, тогда как принцессе Диане приходилось терпеть одиночество. Она подчеркивала важность проведения праздника со своими семьями и отпускала слуг. Мы запасали для неё еду в холодильнике», — сообщил Даррен МакГрейди, экс-повар принцессы Дианы.
В конечном итоге мать принцев Уильяма и Гарри была предоставлена самой себе. Подчеркивается, что она не любила Сандрингемский дворец, поскольку там было чрезмерно людно. Принцесса желала найти золотую середину между шумным празднованием Рождества с большим количеством родственников и спокойной атмосферой.