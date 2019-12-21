Принцесса Дианы тосковала на Рождество из-за отъезда детей к Елизавете II на праздники





Начало раздельной жизни принцессы Дианы и её супруга зафиксировано в 1992 году, однако официальный развод был оформлен только по прошествии 4-х лет на условиях общей опеки над принцами Гарри и Уильямом. Издание Express сообщает, что Диана на Рождественские праздники чувствовала себя одинокой., — сообщил Даррен МакГрейди, экс-повар принцессы Дианы.В конечном итоге мать принцев Уильяма и Гарри была предоставлена самой себе. Подчеркивается, что она не любила Сандрингемский дворец, поскольку там было чрезмерно людно. Принцесса желала найти золотую середину между шумным празднованием Рождества с большим количеством родственников и спокойной атмосферой.