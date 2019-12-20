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Мама звезды "Дом-2" Алены Рапунцель отбирает у нее заработанные на проекте деньги

Когда Алена Рапунцель последний раз ссорилась со своей мамой, то призналась, что все деньги, которые она зарабатывает на "Дом-2", отдает своей маме. Таким образом, девушка расплачивается за то, что Татьяна Владимировна сидит с ее маленьким сыном Богданом.

Мама звезды "Дом-2" Алены Рапунцель отбирает у нее заработанные на проекте деньги

В итоге многие решили, что Татьяне Владимировне выгодно сидеть с внуком, ведь за свои старания она получает достаточно не маленькую сумму денег. Однако Татьяна Владимировна сразу придумала, как оправдаться. Телебабушка сказала, что так лишь помогает своей дочери Алене Рапунцель копить средства, потому что она сильная транжира.


Сама Алена в это время занимается тем, что пытается наладить свою личную жизнь. Только сейчас у Алены Рапунцель есть сразу два поклонника, а именно Кирилл Кондратьев, который покинул шоу, и Илья Васильевский.


Стоит отметить, что бывший бойфренд Алены Рапунцель Роман Макеев не раз предлагал девушке уйти с телестройки за периметр. Он также отмечал, что против подобного решения Татьяна Владимировна, и именно она мешает своей дочери строить счастье.

После подобных новостей уже практически ни у кого не остается сомнений, что слово Татьяны Владимировны в этой семье явно не последнее.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:59

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