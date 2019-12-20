«Жарко»: Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе страстный поцелуй

Джанабаева и Меладзе вышли в свет в довольно строгих черных нарядах, при этом, если прежде пара никогда не была замечена за проявлением своих чувств на публике, в этот раз события разворачивались несколько иначе. Судя по опубликованному самой артисткой фото, они с супругом слились в страстном поцелуе прямо на сцене. «Всем доброго вечера», - написала знаменитость под этим фото и обратилась к поклонникам с предложением поцеловать своих любимых людей.Примечательно, что поклонники сразу же отозвались на эту публикацию огромным количеством восторженных комментариев и отметок «нравится». Артистку и ее супруга назвали «шикарной парой», отметив, насколько «влюблено смотрит» Валерий Меладзе на свою жену. «Просто лучшие», «Вы прекрасны», «Жарко очень», «Вы с Валерием рядом прямо расцвели», «Какой нежный поцелуй», - пишут комментаторы.