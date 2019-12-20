В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy Buds+





В феврале 2019-го Samsung Electronics выпустила Samsung Galaxy Buds. Эти беспроводные наушники используют модуль связи Bluetooth версии 5.0, сенсоры приближения, акселерометр, а также оснащены сенсорным контроллером. Их главной особенностью оказалась возможность беспроводной подзарядки аккумулятора от Samsung Galaxy S10.На протяжении нескольких месяцев распространяются слухи о подготовке к отправке на рынок обновленной версии Galaxy Buds. Она должна появиться спустя год после выхода оригинального продукта параллельно с показом Samsung Galaxy S11. Деталей относительно отличий актуального и следующего поколений периферийного устройства пока нет. При этом интернет-источники сообщают, что модель будет называться Galaxy Buds+. Самые первые рендеры уже распространили в Сети.