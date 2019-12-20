Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на iPhone





Компания наняла примерно дюжину опытных инженеров из антенной, спутниковой и космической отраслей, которым и предстоит заняться реализацией нового проекта. Главная цель Apple, как отмечают источники, добиться снижения зависимости от операторов беспроводной связи и создать единую сеть из устройств без традиционных средств связи, тем самым снижая значимость проблемы покрытия сигналом. В Купертино при этом рассчитывают, что их инициатива начнет приносить первые результаты уже в ближайшие пять лет.Кроме того, в корпорации решили изучить вопрос о применении спутников для максимально точного определения местоположения во встроенных в iPhone навигационных программах, что позволит компании существенно улучшить свои карты вместе с рядом других функций.