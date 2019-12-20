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Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на iPhone

Американская корпорация Apple задействовала специальную команду исследователей, которым предстоит найти метод для передачи данных непосредственно на смартфоны iPhone и прочие устройства. Сообщается, что секретная группа специалистов работает над созданием собственных спутников компании из Купертино.
Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на iPhone

Компания наняла примерно дюжину опытных инженеров из антенной, спутниковой и космической отраслей, которым и предстоит заняться реализацией нового проекта. Главная цель Apple, как отмечают источники, добиться снижения зависимости от операторов беспроводной связи и создать единую сеть из устройств без традиционных средств связи, тем самым снижая значимость проблемы покрытия сигналом. В Купертино при этом рассчитывают, что их инициатива начнет приносить первые результаты уже в ближайшие пять лет.

Кроме того, в корпорации решили изучить вопрос о применении спутников для максимально точного определения местоположения во встроенных в iPhone навигационных программах, что позволит компании существенно улучшить свои карты вместе с рядом других функций.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:54

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