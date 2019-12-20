Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей тяжелой депрессии





Как утверждает 30-летний артист, Москва в последние дни выглядит очень серой, кроме того, совершенно нет ощущения приближающихся новогодних праздников. Недавно прошла закрытая премьера нового комедийного фильма «Холоп», одну из ролей в котором сыграл Кирилл Нагиев. Молодой артист обладает весьма эффектной внешностью и незаурядным талантом, как и его отец. В рамках этого мероприятия Нагиев-младший пообщался с представителями прессы и признался, что невзирая на работу, в последнее время мучается затяжной депрессией. Как оказалось, во всем виновата серая, неприятная и промозглая погода в российской столице, которая никак не сменится настоящей зимой со снегом.Как утверждает артист, в таких условиях у него нет совершенно никакого по-настоящему предпраздничного новогоднего настроения. Более того, Кирилл Нагиев признался, что он является очень метеозависимым человеком, поэтому затянувшаяся до последней декады декабря осень заметно оказывает на него удручающее влияние, передает портал «7Дней».