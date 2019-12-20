Звезду "Дом-2" Викторию Боню поймали на вранье о бизнес-классе





В последнее время Викторию Боню довольно часто ловят на вранье, которое касается ее успешной жизни. Ее обман насчет перелета из Москвы в Лондон быстро стал поводом для новых шуток и поддевок. Однако модель тут же попыталась себя оправдать.Виктория Боня заявила, что и правда совсем ненадолго пересела в эконом, но лишь для того, чтобы хорошо выспаться. По ее словам, там было достаточно много свободных мест, и она сразу смогла занять целых три кресла.Для того, чтобы недоброжелатели смогли, наконец, окончательно ей поверить и успокоиться, она показала в Сети свой билет, но даже после такого поступка ей мало кто поверил. А все потому, что ранее Викторию Боню уже ловили на вранье, так, она заходила в Таиланде в роскошный отель просто чтобы снять видео и пробиралась на вечеринку, которую устраивал футболист Неймар, хотя говорила, ее пригласили.