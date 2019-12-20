Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко рассказала о домогательствах и последующих 10 годах без кино
Зинаида Кириенко, которая известна многим по своей роли в экранизации «Тихого Дона», рассказала о случае домогательства со стороны некоего «влиятельного чиновника», работавшего в Госкино. Народная артистка подчеркнула, что из-за возникшего конфликта ей отказывались давать роли в кино целых 10 лет.
«Влиятельный начальник из отрасли кино захотел от меня того, чего желают все мужики. Мне просто противно было», — сообщила актриса в эфире канала «Россия-1».
В соответствии с её словами, на тот момент она уже была известной на весь СССР артисткой. Одним из её поклонников был глава Вьетнама Хо Ши Мин, а также актёр Василий Лановой. При этом известность не спасла от мести чиновника после безуспешных домогательств. На 10 лет Кириенко вычеркнули из кино, а все режиссеры отказывались с ней работать.
На протяжении этого периода она могла получить лишь незначительные эпизодические роли. Впоследствии ситуацию преломил режиссер Евгений Матвеев, пригласив актрису на съёмки фильма «Любовь земная». Впоследствии она снялась в нескольких других его лентах.
«Влиятельный начальник из отрасли кино захотел от меня того, чего желают все мужики. Мне просто противно было», — сообщила актриса в эфире канала «Россия-1».
В соответствии с её словами, на тот момент она уже была известной на весь СССР артисткой. Одним из её поклонников был глава Вьетнама Хо Ши Мин, а также актёр Василий Лановой. При этом известность не спасла от мести чиновника после безуспешных домогательств. На 10 лет Кириенко вычеркнули из кино, а все режиссеры отказывались с ней работать.
На протяжении этого периода она могла получить лишь незначительные эпизодические роли. Впоследствии ситуацию преломил режиссер Евгений Матвеев, пригласив актрису на съёмки фильма «Любовь земная». Впоследствии она снялась в нескольких других его лентах.