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Анфиса Чехова показала грудь в кружевном белье

Анфиса Чехова продемонстрировала подписчикам свою грудь в кружевном белье. Телеведущая разместила откровенный снимок на странице персонального аккаунта в Instagram.

Перед объективом Чехова позировала в синем кружевном белье и халате. При этом в руках у неё можно заметить высокий чайник, выполненный в восточном стиле. Поклонники тепло встретили откровенный снимок, открывающий все детали фигуры знаменитости. Некоторые пользователи сравнили Анфису Чехову с героиней известной мультипликации Жасмин.

Фанаты призвали публиковать больше подобных снимков, похвалили телеведущую за «фантастическую фигуру», «красоту форм» и образ «шалуньи». При этом некоторые попытались убедить Анфису Чехову опубликовать снимок без нижнего белья. Другие поинтересовались причиной отсутствия на фото друзей или возлюбленного. На последнее Чехова шутливо поинтересовалась, хотели бы подписчики увидеть рядом с ней ещё и «мужика в нижнем белье».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:11

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