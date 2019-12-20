Россия начала поставки вертолетов Ми-35 в Узбекистан





Немногим ранее также сообщалось, что Москва в течение двух лет планирует поставить в Узбекистан 12 таких летательных аппаратов. Примечательно, что поставить первые 4 экземпляра планировалась на последний квартал текущего года. «Стартовали поставки, первая машина уже прибыла в одну из частей военно-воздушных сил республики», - приводит агентство РИА Новости слова источника, подчеркивая, что уточнить детальный график следующих поставок собеседник не сумел.При этом, согласно данным ФСВТС России, поставка первой партии вертолетов серии Ми-35М, а также дополнительных компонентов к ним осуществляется в рамках экспортного госкредита, выданного Москвой правительству Узбекистана еще два года тому назад.Отмечается также, что вертолеты Ми-35М предназначены для обеспечения огневой поддержки соединений сухопутных войск и нанесения ударов по бронетанковой технике противника. Боевые машины оснащаются передовыми образцами высокоточного оружия и способны выполнять боевые задачи в любых метеорологических условиях.