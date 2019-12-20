Екатерина Варнава показала, как выгоняет со сцены детей, спевший о ней песню

На показанных кадрах можно увидеть как хор детей вместе с известным комиком и шоуменом Александром Гудковым поют песню со словами «Варнава, Варнава, Варнава…» на мотив хита Олега Газманова «Путана». На сцене также находится сама Екатерина Варнава, которая не дает хору закончить песню и прогоняет его со сцены. «Не надо мне петь песни про меня», - гласит подпись звезды под этой публикацией.Поклонники артистки сразу же поняли, что речь идет именно о постановочном номере, но в комментариях по этому поводу развернулась дискуссия, которая затронула совершенно иную тему. Кто-то из фанатов поспешил задать Екатерине Варнаве вопрос о том, когда же она, наконец, собирается стать мамой. Другие же комментаторы указали автору вопроса на его бестактность.