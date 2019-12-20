АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за здоровье

Ученые из Университета Альберты заявили, что ДНК имеет меньшее значение, чем считают многие. Она не определяет человека и не может рассматриваться как нечто, ответственное за состояние здоровья.

По данным исследователей, по большей мере гены человека лишь на 5% коррелируют риски появления того либо иного заболевания. После крупного мета-анализа исследователи обнаружили связь частой генной мутации с разного рода недугами. Как выяснилось, однонуклеотидный полиморфизм имеет сомнительное отношение к заболеваниям.

«Можно сказать, что ДНК человека никак не определяет его судьбу, а разного рода мутации не имеют возможности полноценно предсказать появления заболеваний. Вклад генов в появление проблем со здоровьем составляет лишь 5-10%», – сообщил Дэвид Уишарт, сотрудничающий с Университетом Альберты.

После исследования в течение 20 лет были отмечены значимые исключения, среди которых болезнь Крона, макулодистрофия, целиакия, зависимы от генных мутаций примерно на 40-50 процентов. Невзирая на это, большинство недугов появляются при нарушении обмена веществ, условий окружающей среды, образа жизни, а также влияния микроорганизмов и химвеществ.

Уишарт и его коллеги пришли к выводу, что контроль метаболитов, химсоединений, белков, а также микробиома человека может дать более точное понимание рисков появления заболеваний. Результаты научной работы вступают в прямое противоречие с практикой тестирования генов, описывающей их наборы как фактор развития разного рода болезней.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Константин Крюков впервые вывел в свет повзрослевшую дочь…
Эксперт рассказал о методах предотвращения угона…
Модель Вики Одинцова станет женой миллионера из…
Джереми Кларксон назвал три самых «унылых» автомобиля…
Брэд Питт в очередной раз спровоцировал слухи о воссоединении с экс-женой Дженнифер…
В интернете разместили изображения наушников Samsung Galaxy…
Дана Борисова сдала тест на наркотики после обвинений в…
В России планируют понизить нештрафуемый порог превышения скорости до 10…
«Жарко»: Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе страстный…
Apple работает над собственными спутниками для передачи данных на…
Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за…
Сын Дмитрия Нагиева рассказал о причинах своей тяжелой…
Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2019…
Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно сбежала из программы "Бородина против Бузовой", чтобы съесть…
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон посочувствовала Меган…
Медики назвали 6 ранних симптомов появления рака молочной…
"Ольга Рапунцель врет про квартиру": Татьяна Африкантова поделилась правдой об участниках проекта…
Участница "Дом-2" Алеся Семеренко решила дать Сергею Захарьяшу второй…
Звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко рассказала о домогательствах и последующих 10 годах без…
Россия начала поставки вертолетов Ми-35 в…
"Засиделись на проекте": Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян задумался об уходе за…
Ученым удалось раскрыть «паразитарную» сущность…
Сильная духовная связь: Евгению Петросяну предсказали возвращение к Елене…
Мама звезды "Дом-2" Алены Рапунцель отбирает у нее заработанные на проекте…
Камера Samsung Galaxy S11 будет оснащена рекордным…
Звезду "Дом-2" Викторию Боню поймали на вранье о…
Екатерина Варнава показала, как выгоняет со сцены детей, спевших о ней…
Диетологи рассказали, как избежать…
«Какая мохнатая»: Поклонники обсуждают «повышенную волосатость» шубы Кристины…
Renault Megane Grandtour заметили во время тестирования на…
«Поделилась самым личным»: Лера Кудрявцева выведала тайны Регины…
Тепло от мощных компьютеров предложили направить на обогрев жилых…
Звезда проекта "Дом-2" Катя Скалон рассказала о своей несостоявшейся…
Звезда Comedy Women Марина Федункив дебютировала в роли…
Стартовали продажи раскладного смартфона Samsung W20 5G за 250 тысяч…
Полина Гагарина получила извинения за скандал с семечками в проекте…
Ученые впервые сделали лазерную ультразвуковую диагностику…
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым…
«Не стоит садиться за новогодний стол голодными»: Диетолог Минздрава Подмосковья дала советы по подготовке к новогоднему…
Просмотреть все новости