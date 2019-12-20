Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за здоровье





По данным исследователей, по большей мере гены человека лишь на 5% коррелируют риски появления того либо иного заболевания. После крупного мета-анализа исследователи обнаружили связь частой генной мутации с разного рода недугами. Как выяснилось, однонуклеотидный полиморфизм имеет сомнительное отношение к заболеваниям., – сообщил Дэвид Уишарт, сотрудничающий с Университетом Альберты.После исследования в течение 20 лет были отмечены значимые исключения, среди которых болезнь Крона, макулодистрофия, целиакия, зависимы от генных мутаций примерно на 40-50 процентов. Невзирая на это, большинство недугов появляются при нарушении обмена веществ, условий окружающей среды, образа жизни, а также влияния микроорганизмов и химвеществ.Уишарт и его коллеги пришли к выводу, что контроль метаболитов, химсоединений, белков, а также микробиома человека может дать более точное понимание рисков появления заболеваний. Результаты научной работы вступают в прямое противоречие с практикой тестирования генов, описывающей их наборы как фактор развития разного рода болезней.