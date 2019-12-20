Ученые: ДНК не определяет человека и не может отвечать за здоровье
Ученые из Университета Альберты заявили, что ДНК имеет меньшее значение, чем считают многие. Она не определяет человека и не может рассматриваться как нечто, ответственное за состояние здоровья.
По данным исследователей, по большей мере гены человека лишь на 5% коррелируют риски появления того либо иного заболевания. После крупного мета-анализа исследователи обнаружили связь частой генной мутации с разного рода недугами. Как выяснилось, однонуклеотидный полиморфизм имеет сомнительное отношение к заболеваниям.
«Можно сказать, что ДНК человека никак не определяет его судьбу, а разного рода мутации не имеют возможности полноценно предсказать появления заболеваний. Вклад генов в появление проблем со здоровьем составляет лишь 5-10%», – сообщил Дэвид Уишарт, сотрудничающий с Университетом Альберты.
После исследования в течение 20 лет были отмечены значимые исключения, среди которых болезнь Крона, макулодистрофия, целиакия, зависимы от генных мутаций примерно на 40-50 процентов. Невзирая на это, большинство недугов появляются при нарушении обмена веществ, условий окружающей среды, образа жизни, а также влияния микроорганизмов и химвеществ.
Уишарт и его коллеги пришли к выводу, что контроль метаболитов, химсоединений, белков, а также микробиома человека может дать более точное понимание рисков появления заболеваний. Результаты научной работы вступают в прямое противоречие с практикой тестирования генов, описывающей их наборы как фактор развития разного рода болезней.
По данным исследователей, по большей мере гены человека лишь на 5% коррелируют риски появления того либо иного заболевания. После крупного мета-анализа исследователи обнаружили связь частой генной мутации с разного рода недугами. Как выяснилось, однонуклеотидный полиморфизм имеет сомнительное отношение к заболеваниям.
«Можно сказать, что ДНК человека никак не определяет его судьбу, а разного рода мутации не имеют возможности полноценно предсказать появления заболеваний. Вклад генов в появление проблем со здоровьем составляет лишь 5-10%», – сообщил Дэвид Уишарт, сотрудничающий с Университетом Альберты.
После исследования в течение 20 лет были отмечены значимые исключения, среди которых болезнь Крона, макулодистрофия, целиакия, зависимы от генных мутаций примерно на 40-50 процентов. Невзирая на это, большинство недугов появляются при нарушении обмена веществ, условий окружающей среды, образа жизни, а также влияния микроорганизмов и химвеществ.
Уишарт и его коллеги пришли к выводу, что контроль метаболитов, химсоединений, белков, а также микробиома человека может дать более точное понимание рисков появления заболеваний. Результаты научной работы вступают в прямое противоречие с практикой тестирования генов, описывающей их наборы как фактор развития разного рода болезней.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:48