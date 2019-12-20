Медики назвали 6 ранних симптомов появления рака молочной железы
Медики описали 6 ранних симптомов возникновения рака молочной железы. Онкологи сообщили, что открывает список изменение формы груди.
Вторым признаком является появление узелка в области молочной железы. Негативным признаком также называются уплотнения. Врачи советуют обратиться к специалисту при появлении выделений из сосков либо выпуклых участков. Самым заметным негативным признаком является боль в области груди.
Ранее стал известен список из 5 фруктов, которые помогают снизить риск онкозаболеваний. Все попавшие в перечень плоды отличаются наличием большого количества антиоксидантов.
Вторым признаком является появление узелка в области молочной железы. Негативным признаком также называются уплотнения. Врачи советуют обратиться к специалисту при появлении выделений из сосков либо выпуклых участков. Самым заметным негативным признаком является боль в области груди.
Ранее стал известен список из 5 фруктов, которые помогают снизить риск онкозаболеваний. Все попавшие в перечень плоды отличаются наличием большого количества антиоксидантов.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:24