Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни человека





Научные работники университета Мактилла провели масштабное исследование, по итогам которого было установлено, что приседания могут быть положены в основу теста на продолжительность жизни. Такой вывод был сделан после сравнения веса человека с его возрастом, потому что, согласно статистике, около 65% населения страны умирает именно из-за избыточного веса. В процессе проведения этого исследования было также выявлено, что срок жизни людей, которые страдают умеренным ожирением, сокращается примерно на 6 лет, а люди с сильным ожирением лишаются примерно 8 лет жизни. Для тех, кто имеет всего около 5 килограммов лишнего веса, этот показатель равен трем годам. На основании этого специалисты заявили, что через выполнение приседаний можно установить примерный срок жизни.Отмечается, что приседания следует выполнять сев на пол и скрестив ноги. После этого следует вернуться в исходное положение. Эту процедуру следует непрерывно производить максимальное количество раз. Если человеку удастся проделать такие приседания 7 и более раз – с его здоровьем все в порядке, если же приседаний меньше – имеются определенные проблемы и требуется заняться спортом для укрепления организма и продления жизни.