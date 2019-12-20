Ученые: Количество приседаний может определить срок жизни человека
Специалисты из Бразилии разработали уникальный тест на долгожительство, в основу которого заложены приседания. Как считают ученые, в зависимости от того, какие результаты человек демонстрирует при выполнении этого простого упражнения, можно примерно установить, сколько он проживет.
Научные работники университета Мактилла провели масштабное исследование, по итогам которого было установлено, что приседания могут быть положены в основу теста на продолжительность жизни. Такой вывод был сделан после сравнения веса человека с его возрастом, потому что, согласно статистике, около 65% населения страны умирает именно из-за избыточного веса. В процессе проведения этого исследования было также выявлено, что срок жизни людей, которые страдают умеренным ожирением, сокращается примерно на 6 лет, а люди с сильным ожирением лишаются примерно 8 лет жизни. Для тех, кто имеет всего около 5 килограммов лишнего веса, этот показатель равен трем годам. На основании этого специалисты заявили, что через выполнение приседаний можно установить примерный срок жизни.
Отмечается, что приседания следует выполнять сев на пол и скрестив ноги. После этого следует вернуться в исходное положение. Эту процедуру следует непрерывно производить максимальное количество раз. Если человеку удастся проделать такие приседания 7 и более раз – с его здоровьем все в порядке, если же приседаний меньше – имеются определенные проблемы и требуется заняться спортом для укрепления организма и продления жизни.
Научные работники университета Мактилла провели масштабное исследование, по итогам которого было установлено, что приседания могут быть положены в основу теста на продолжительность жизни. Такой вывод был сделан после сравнения веса человека с его возрастом, потому что, согласно статистике, около 65% населения страны умирает именно из-за избыточного веса. В процессе проведения этого исследования было также выявлено, что срок жизни людей, которые страдают умеренным ожирением, сокращается примерно на 6 лет, а люди с сильным ожирением лишаются примерно 8 лет жизни. Для тех, кто имеет всего около 5 килограммов лишнего веса, этот показатель равен трем годам. На основании этого специалисты заявили, что через выполнение приседаний можно установить примерный срок жизни.
Отмечается, что приседания следует выполнять сев на пол и скрестив ноги. После этого следует вернуться в исходное положение. Эту процедуру следует непрерывно производить максимальное количество раз. Если человеку удастся проделать такие приседания 7 и более раз – с его здоровьем все в порядке, если же приседаний меньше – имеются определенные проблемы и требуется заняться спортом для укрепления организма и продления жизни.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:36