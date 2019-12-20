Ученым удалось раскрыть «паразитарную» сущность гепатита





Гепатит D, по своей сути, является вирусным заболеванием, от которого, по оценкам экспертов, страдают до 20 миллионов жителей Земли. Этот вирус поражает людей, которые ранее заразились гепатитом В – происходит это либо одновременно с первичным заражением, либо же спустя какое-то время после него. Дополнительная инфекция, как известно, вызывает значительно более тяжелые поражения печени пациентов. Если заболевание протекает остро, то наличие резко повышает риски развития терминальной стадии печеночной недостаточности. Кроме того, хроническое течение гепатита ведет к появлению злокачественных опухолей и циррозов. Во всех случаях вероятность смерти пациента значительно повышается.Канадские ученые провели исследование, которое позволило установить, что гепатит D является в некоторой степени паразитом. С целью заразить организм и выжить, ему не обойтись без гепатита В. В то же время, подчеркивают специалисты, это очень коварный паразит, поскольку лечение, которое эффективно против гепатита В, никак не воздействует на гепатит D. В будущем ученые планируют найти способы лечения, которые будут эффективны против обоих типов вируса гепатита.