Диетологи рассказали, как избежать похмелья





Эксперты при этом отмечают, что похмелье само по себе является сочетанием обезвоживания и истощения организма из-за нехватки витаминов, которые усугубляются токсической перегрузкой, вызванной употреблением спиртных напитков. Справиться с этим неприятным состоянием помогут некоторые меры профилактики. Так, одна из рекомендаций заключается в том, чтобы перед застольем выпить воды. Главным показателем того, что организм увлажнен в достаточной степени, называют светлый соломенный цвет мочи. Специалисты напоминают, что спиртные напитки всегда провоцируют обезвоживание, которое чревато головной болью, ощущением сухости во рту и сильной усталостью. Чтобы не столкнуться с этими эффектами, нужно выпить стакан воды перед и после застолья.Также диетологи рекомендуют пить травяной чай, в особенности имбирный, который поможет справиться с чувством тошноты. А вот отвар из расторопши очистит печень после такой нагрузки. Простая горячая вода с добавлением меда и лимона повысит уровень сахара. Прекрасно справляется с похмельем и такой известный народный метод как рассол.