«Какая мохнатая»: Поклонники обсуждают «повышенную волосатость» шубы Кристины Орбакайте

В качестве наряда для нового фото Орбакайте остановила выбор на черной юбке средней длины, которая щедро усыпана переливающимися пайетками, черной водолазке в мелкий горошек, а поверх всего этого она надела оригинальную «мохнатую» шубу неонового цвета с фрагментами серого. Дополнить этот образ артистке помогли сапоги-чулки, которые выгодно подчеркивают ее стройные длинные ноги. «Новогодняя ночь в самом центре Москвы», - гласит подпись певицы под этим фото.Подписчики знаменитости тут же принялись обсуждать не столько весь ее наряд, сколько шубу. «Вот это прикид!», «Какая мохнатая», «Шуба повышенной волосатости», - пишут фанаты. Впрочем, большая часть поклонников Кристины Орбакайте все же с пониманием отнеслась к столь дерзкому образу и даже похвалила исполнительницу за шикарный стиль и прекрасный внешний вид.