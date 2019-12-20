Тепло от мощных компьютеров предложили направить на обогрев жилых домов
Тепло, которое выделяется при работе мощных компьютерных систем, может быть использовано для выработки электроэнергии или обогрева помещений. С таким предложением выступил глава Центра отказоустойчивой силовой электроники в Дании Фреде Блобьерг.
По утверждению эксперта, реализация предложенной им схемы поможет сэкономить немало средств, а также существенно сократить затраты углеводородов. «Мы должны создать систему, которая бы улавливала тепло, выделяемая высокопроизводительными процессорами, видеочипами, памятью и прочими компонентами компьютерных систем при работе, и использовала бы его для обогрева жилья, подогрева воды, воспроизводства электроэнергии. К примеру, в России подобное решение стало бы особенно полезным и выгодным – такие технологии сэкономят огромные средства и сократят расходы углеводородов», - отметил специалист.
Эксперт также отмечает, что рост энергопотребления компьютерных систем в будущем продолжится. «Даже если нам удастся радикально снизить аппетиты вычислительного оборудования, общая численность компьютеров будет продолжать расти. Особенно это касается самых крупных потребителей энергии – вычислительных центров и систем облачного хранения, энергетические аппетиты которых в последнее время лишь растут», - добавил он.
По утверждению эксперта, реализация предложенной им схемы поможет сэкономить немало средств, а также существенно сократить затраты углеводородов. «Мы должны создать систему, которая бы улавливала тепло, выделяемая высокопроизводительными процессорами, видеочипами, памятью и прочими компонентами компьютерных систем при работе, и использовала бы его для обогрева жилья, подогрева воды, воспроизводства электроэнергии. К примеру, в России подобное решение стало бы особенно полезным и выгодным – такие технологии сэкономят огромные средства и сократят расходы углеводородов», - отметил специалист.
Эксперт также отмечает, что рост энергопотребления компьютерных систем в будущем продолжится. «Даже если нам удастся радикально снизить аппетиты вычислительного оборудования, общая численность компьютеров будет продолжать расти. Особенно это касается самых крупных потребителей энергии – вычислительных центров и систем облачного хранения, энергетические аппетиты которых в последнее время лишь растут», - добавил он.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:08