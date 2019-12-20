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Ученые впервые сделали лазерную ультразвуковую диагностику удалённо

Ученые впервые удалённо провели лазерную ультразвуковую диагностику. Инновационная технология даст возможность делать сканирование без контакта сенсоров с кожным покровом пациента, что повышает общую эффективность процедуры, а также улучшает качество снимков.

Ультразвуковое сканирование представляет собой достаточно простую процедуру. Она предполагает прикосновение датчика к коже, после чего сгенерированные звуковые волны отражаются от мышц, жира и прочих мягких тканей, после чего сканер преобразует эти данные в картинку. Процедура сканирования является неинвазивной, однако нуждается в контакте с телом больного, что является ограничивающей особенностью в ряде случаев. К примеру, некоторые люди плохо реагируют на прибор из-за ожогов или других факторов повышения чувствительности. Контакт датчика с кожей вызывает искажение изображения, что также является достаточно значительным препятствием для ультразвуковой визуализации.
Ученые впервые сделали лазерную ультразвуковую диагностику удалённо

Инженеры создали новую систему, которая не нуждается в контакте с поверхностью тела пациента. Технология использует лазерную систему для удаленного сканирования, которое также является безопасным для кожных покровов и глаз. Один лазер обеспечивает генерирование звуковых волн, а второй – выявляет отраженные тканями волны для последующего пересчёта в картинку. Ученые провели проверку технологии и выпустили первое изображение, созданное при помощи лазерного ультразвукового сканирования. Они проверили предплечья и оценили состояние мышечных тканей, жировых прослоек, а также костного каркаса на глубине до 6 см от уровня кожи. Лазеры при этом были удалены на 0,5 м.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:38

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