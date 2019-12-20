«Поделилась самым личным»: Лера Кудрявцева выведала тайны Регины Дубовицкой





Отмечается, что в новом выпуске программы Дубовицкая откровенно расскажет о своем муже, поделится подробностями о дочке и внучке и даже признается в том, о чем до сих пор не хотела вспоминать. Такие данные приводятся в анонсе следующего выпуска «Секрета на миллион». Примечательно, что сама Дубовицкая очень не любит откровенничать, поэтому, как отмечает Лера Кудрявцева, она очень благодарна коллеге за то, что она согласилась поговорить о семье, тем более, что она привыкла беречь свою личную жизнь от посторонних. «И все-таки нашим редакторам удалось узнать о ней такое, о чем она не рассказывала даже друзьям. Это даже для меня загадка – всегда поражаюсь поговорке о том, что все тайное однажды станет явным», - отметила ведущая.По словам Кудрявцевой, в новом выпуске Дубовицкая «поделилась самым личным», а потому он будет очень интересен даже тем, кто никогда не смотрел «Аншлаг» и не считает себя большим поклонником эстрадного юмора.