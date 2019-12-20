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«Поделилась самым личным»: Лера Кудрявцева выведала тайны Регины Дубовицкой

В ближайшую субботу вечером гостьей популярного ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ станет известная российская телеведущая, бессменная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая. Как утверждает ведущая шоу Лера Кудрявцева, ей удалось выведать немало личных тайн знаменитой артистки.
«Поделилась самым личным»: Лера Кудрявцева выведала тайны Регины Дубовицкой

Отмечается, что в новом выпуске программы Дубовицкая откровенно расскажет о своем муже, поделится подробностями о дочке и внучке и даже признается в том, о чем до сих пор не хотела вспоминать. Такие данные приводятся в анонсе следующего выпуска «Секрета на миллион». Примечательно, что сама Дубовицкая очень не любит откровенничать, поэтому, как отмечает Лера Кудрявцева, она очень благодарна коллеге за то, что она согласилась поговорить о семье, тем более, что она привыкла беречь свою личную жизнь от посторонних. «И все-таки нашим редакторам удалось узнать о ней такое, о чем она не рассказывала даже друзьям. Это даже для меня загадка – всегда поражаюсь поговорке о том, что все тайное однажды станет явным», - отметила ведущая.

По словам Кудрявцевой, в новом выпуске Дубовицкая «поделилась самым личным», а потому он будет очень интересен даже тем, кто никогда не смотрел «Аншлаг» и не считает себя большим поклонником эстрадного юмора.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:16

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