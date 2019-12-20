Renault Megane Grandtour заметили во время тестирования на дорогах
Автомобиль Renault Megane Grandtour заметили во время проведения тестирования модели на дорогах. Фотошпионы сделали снимки универсала с маскировкой на фронтальной и задней частях корпуса для сокрытия изменений дизайна в соответствующих элементах конструкции.
Презентация всех рестайлинговых версий авто из линейки Renault Megane состоится в 2020-м. Оценивая сделанное во время тестов фото, можно сделать предположение о наличии новых обвесов и радиаторной решётки, как и модернизированной оптики в задней части корпуса. Снимков салона новинки нет, однако специалисты считают шанс на появление изменений в интерьере низким. Не исключается, что в целях обеспечения более высокой конкурентоспособности модели конструкторы добавят новый комплекс мультимедиа и несколько активных систем обеспечения безопасности.
В соответствии с предварительными данными, марка покажет несколько новых двигателей для семейства Megane. В будущем французский автомобиль предложат с плагин-гибридным силовым агрегатом.
Презентация всех рестайлинговых версий авто из линейки Renault Megane состоится в 2020-м. Оценивая сделанное во время тестов фото, можно сделать предположение о наличии новых обвесов и радиаторной решётки, как и модернизированной оптики в задней части корпуса. Снимков салона новинки нет, однако специалисты считают шанс на появление изменений в интерьере низким. Не исключается, что в целях обеспечения более высокой конкурентоспособности модели конструкторы добавят новый комплекс мультимедиа и несколько активных систем обеспечения безопасности.
В соответствии с предварительными данными, марка покажет несколько новых двигателей для семейства Megane. В будущем французский автомобиль предложат с плагин-гибридным силовым агрегатом.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:23