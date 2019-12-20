Звезда Comedy Women Марина Федункив дебютировала в роли певицы

Примечательно, что за свою жизнь Марине Федункив довелось поработать сортировщицей овощной базы, прачкой, няней и даже проводником. Лишь после этого она оказалась в самом эпицентре отечественного шоу-бизнеса. Долгожданная известность пришла к актрисе с ролью в популярном ситкоме «Реальные пацаны», а также с участием в проекте Comedy Women. «Наш шоу-бизнес остро нуждается в супергерое, тем более, я начала свою вокальную карьеру. Теперь я официально занимаюсь музыкой. Надеюсь, что мои песни смогут поднять вам настроение точно так же, как и моя игра на сцене», - гласит подпись самой Федункив под публикацией с ее дебютной композицией. К слову, с этим дебютом артистку уже поздравили Анна Плетнева, Филипп Киркоров и другие знаменитости.Стоит отметить, что 48-летняя артистка до сих пор не замужем. Всю свою жизнь она посвятила карьере. Как сообщает пресса, стать матерью актрисе помешало отсутствие надежного мужчины рядом, но в последнее время она якобы рассматривает возможность взять приемного ребенка.