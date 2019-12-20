Стартовали продажи раскладного смартфона Samsung W20 5G за 250 тысяч рублей





В Китае улучшенная версия нашумевшего Galaxy Fold представлена в двух версиях: Extreme и Standart. В стандартном исполнении новинка доступна покупателям по цене в 2855 долларов США, а вот ее экстремальная модификация обойдется в целых 4280 долларов, что эквивалентно примерно 250 тысячам российских рублей. Примечательно, что модель Samsung W20 5G ориентирована исключительно на китайский рынок, поэтому в других странах купить гаджет нельзя. В Поднебесной смартфон должен составить конкуренцию очень популярному на домашнем рынке Huawei Mate X, который при этом имеет более доступную цену. Хотя купить Mate X у официальных дилеров по заявленной производителем цене невозможно – все устройства раскупили и теперь они доступны только у перекупщиков с наценкой.Стоит отметить, что Samsung W20 5G работает под управлением однокристальной SoC Snapdragon 855 Plus, оснащается 12 Гб оперативной и 512 Гб постоянной памяти, а также 7,3-дюймовым сгибающимся дисплеем.