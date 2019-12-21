Компания Xiaomi презентовала уникальный мобильный чайник





Новинку показали на платформе краудфандинга Xiaomi Youpin. Мобильный чайник выполнен в стилистике, характерной для размещенного в Пекине «Пурпурного запретного города». Создатели устройства заявили, что в сравнении с иными электрочайниками, показанными на рынке, новинка отличается большим удобством в эксплуатации. Всего за 3 секунды он может подогреть воду до температуры в 100 °C. По крайней мере, именно так заявляет компания-производитель. Не исключается, что это обычная опечатка и в действительности вместо секунд должны быть указаны минуты.Устройство предлагает собственнику 3-ступенчатую интеллектуальную регулировку нагрева воды. Имеются варианты повышения температуры до 45, 75 либо 100°C для различных нужд. Еще одной особенностью чайника стало оснащение выдвижным носиком. Это позволило сделать его весьма удобным при переноске. Пластиковый корпус создан с использованием материала ABS, имеющего матовую отделку. Компания-производитель заявила, что чайник весит примерно столько же, как и бутылка воды объёмом 0,5 л. Подчеркивается, что он компактен и не займёт много места в багаже. На этапе краудфандинга мобильный чайник предлагают купить за $42, а после выпуска на рынок устройство будет распространяться за $56.