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«Не стоит садиться за новогодний стол голодными»: Диетолог Минздрава Подмосковья дала советы по подготовке к новогоднему застолью

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава Подмосковья Ирина Пичугина дала несколько советов о том, как подготовиться к новогоднему застолью. «Не стоит садиться за новогодний стол голодными», - рекомендует диетолог.

Правильное составление новогоднего меню волнует всех хозяек страны. Ирина Пичугина поделилась советами по поводу продуктов, которые обязательно должны присутствовать на новогоднем столе, а также указала на те, от употребления которых нужно воздержаться. По словам диетолога, следует отдать преимущество мясу рыбы и птицы, в то время как от жирных блюд и красного свиного мяса нужно отказаться. Эксперт рекомендует добавлять в новогодние блюда много зелени и свежих овощей. Отдельное внимание диетолог уделила салатам с добавлением майонеза. По ее словам, такой соус оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, особенно на поджелудочную железу. Поэтому, по ее мнению, от майонеза нужно полностью отказаться, а салаты заправлять обезжиренным йогуртом.

По мнению Ирины Пичугиной, нельзя садиться за новогодний стол голодными, потому что будет много искушений и захочется съесть все и сразу, что приведет к последующему перееданию и ухудшению самочувствия. Также диетолог посоветовала употреблять алкоголь, кондитерские изделия и фрукты в умеренном количестве.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:23

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