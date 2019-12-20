«Не стоит садиться за новогодний стол голодными»: Диетолог Минздрава Подмосковья дала советы по подготовке к новогоднему застолью





Правильное составление новогоднего меню волнует всех хозяек страны. Ирина Пичугина поделилась советами по поводу продуктов, которые обязательно должны присутствовать на новогоднем столе, а также указала на те, от употребления которых нужно воздержаться. По словам диетолога, следует отдать преимущество мясу рыбы и птицы, в то время как от жирных блюд и красного свиного мяса нужно отказаться. Эксперт рекомендует добавлять в новогодние блюда много зелени и свежих овощей. Отдельное внимание диетолог уделила салатам с добавлением майонеза. По ее словам, такой соус оказывает большую нагрузку на пищеварительную систему, особенно на поджелудочную железу. Поэтому, по ее мнению, от майонеза нужно полностью отказаться, а салаты заправлять обезжиренным йогуртом.По мнению Ирины Пичугиной, нельзя садиться за новогодний стол голодными, потому что будет много искушений и захочется съесть все и сразу, что приведет к последующему перееданию и ухудшению самочувствия. Также диетолог посоветовала употреблять алкоголь, кондитерские изделия и фрукты в умеренном количестве.