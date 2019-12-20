Сильная духовная связь: Евгению Петросяну предсказали возвращение к Елене Степаненко





Воссоединения семьи, утверждает таролог, следует ждать уже в скором времени. Стоит отметить, что брак между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко продлился более трех десятков лет, поэтому известия о разводе звездной пары стали большой неожиданностью для многочисленных поклонников короля эстрадного юмора. Позднее появились первые сообщения о том, что известный юморист бросил жену ради отношений с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Более того, не так давно сообщалось, что Петросян уже успел связать себя узами брака с молодой пассией. Впрочем, бытует мнение, что эти отношения долго не продержатся. В числе сторонников этой версии и российская гадалка Евдокия Князева.По словам экстрасенса, у пары Петросяна и Степаненко все еще сохраняется мощная духовная и эмоциональная связь, а на самом Евгении Вагановиче якобы очень много негативной энергии. Проделать подобное с ним, уверена гадалка, мог только кто-то очень близкий, кто проводит с артистом очень много времени. Карты, по словам Князевой, указывают на довольно туманные перспективы, но впоследствии должен наступить переломный момент, который и сведет бывших супругов снова.