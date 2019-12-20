СМИ: Дешёвые смартфоны Vsmart c NFC появятся в России в феврале 2020 года
Доступные смартфоны Vsmart, оснащенные модулем NFC, станут доступны в России с февраля 2020 года. Об этом сообщает life.ru со ссылкой на неуказанный источник.
Отмечается, что в настоящее время компания Vsmart оформляет сертификаты для 5 смартфонов. Все устройства получат операционную систему VOS. Дебютный показ девайсов будет проведён в феврале 2020-го. На тот момент оболочка, предположительно, получит максимальную локализацию для рынка России.
При этом 3 смартфона будут оснащены модулем NFC. Главной особенностью Active 3 является выдвижная камера селфишота. Как результат, будет повышена общая площадь эффективной поверхности фронтальной панели за счет увеличения пространства дисплея. По неподтверждённым данным, Vsmart с 5G-модемом появится в первом полугодии 2020-го. Не исключается, что будет подготовлен выпуск умного помощника в составе VOS, поскольку не так давно Vsmart открыла на территории Вьетнама центр по изучению искусственного интеллекта.
Отмечается, что в настоящее время компания Vsmart оформляет сертификаты для 5 смартфонов. Все устройства получат операционную систему VOS. Дебютный показ девайсов будет проведён в феврале 2020-го. На тот момент оболочка, предположительно, получит максимальную локализацию для рынка России.
При этом 3 смартфона будут оснащены модулем NFC. Главной особенностью Active 3 является выдвижная камера селфишота. Как результат, будет повышена общая площадь эффективной поверхности фронтальной панели за счет увеличения пространства дисплея. По неподтверждённым данным, Vsmart с 5G-модемом появится в первом полугодии 2020-го. Не исключается, что будет подготовлен выпуск умного помощника в составе VOS, поскольку не так давно Vsmart открыла на территории Вьетнама центр по изучению искусственного интеллекта.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:08