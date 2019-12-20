Звезда проекта "Дом-2" Катя Скалон рассказала о своей несостоявшейся свадьбе





Участница проекта "Дом-2" Катя Скалон рассказала, что до прихода на реалити-шоу у нее был молодой человек, между ними была любовь и они даже хотели пожениться. Тогда и она, и избранник были еще очень юными, но предложение руки и сердца блондинка сразу же приняла с радостью, правда, отметила, что хочет устроить торжество по поводу бракосочетания чуть позже, когда они станут оба взрослее.Такое предложение, продолжила Катя Скалон, молодой человек воспринял как отказ и резко оборвал отношения. Одной из причин расставания с Федором Стрелковым звезда реалити-шоу называет его остаточные чувства к экс-избраннице Кристине Лясковец, чего он скрыть якобы не смог. Также блондинка добавила, в детстве ее бросил отец и теперь девушка никак не может избавиться от чувства ненужности. Однако это не мешает ей строить новые отношения с Владом Ивановым, с избранником Скалон надеется стать счастливой.