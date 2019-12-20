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Полина Гагарина получила извинения за скандал с семечками в проекте «Голос»

Полина Гагарина получила извинения после скандала с семечками, который разгорелся в рамках проекта «Голос». Арсений Курчанин не так давно встретился с исполнительницей после концерта в Кремле.
Полина Гагарина получила извинения за скандал с семечками в проекте «Голос»

«Не так давно мы встретились после мероприятия, на котором я выступал. Довольно мило поговорили, обменялись поцелуями, обнялись. Подарил ей цветы, уточнил, остались ли на меня какие-либо обиды», – сообщил уральский рэпер.

Отдельно Курчанин добавил, что не желал выходить на сцену проекта «Голос» с выбранной для него песней. В то же время Сергей Шнуров и Виктория Кузьмина, поющая в составе группы «Ленинград», настояли на таком решении. Певица отметила, что номер получится «бомба». После появления в спортивном костюме Шнуров заявил, что вид рэпера напоминает его самого в молодости.

Именно музыкант предложил Курчанину купить семечки и бросить горсть Полине Гагариной. Шнуров просоветовал подопечному сопроводить это словами «От души». Рэпер добавил, что во время съёмок скандального выпуска у Полины Гагариной было достаточно плохое настроение. При этом сам он не считает свои действия поводом для обиды. Курчанин отметил, что это была часть постановки для песни, поэтому винить его не стоит.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:45

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