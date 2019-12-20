Родители участника проекта "Дом-2" Иосифа Огнесяна остались в шоке от поведения Саши Черно на программе "Бородина против Бузовой"
Не так давно участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян отметили годовщину свадьбы, чему посвятили последний выпуск программы "Бородина против Бузовой". Однако в студии беременная звезда снова устроила истерику, чем шокировала не только экспертов, но и родителей своего избранника.
Начиналась программа очень красиво, в студию позвали самих влюбленных, а эксперты постарались объяснить Саше Черно, как сильно Иосиф Оганесян изменился у всех на глазах после новости о ее беременности, о чем затем высказалась в гримерной и телеведущая Ксения Бородина, раскритиковав беременную звезду. В поддержку экспертов вышли и родители избранника Саши Черно, его мама сначала постаралась найти общий язык с невесткой, а потом, обидевшись, высказалась, что в ее семье дети никогда не будут подкаблучниками.
Дело в том, что Саша Черно, как обычно, никого не услышав, начала истерику, причем ее совсем, видимо, в тот момент не волновало то, что она наносит вред своему будущему малышу. В итоге в слезах избранница Иосифа Оганесяна выбежала из студии, так и не услышав главного, что до нее пытались донести все участники программы.
Начиналась программа очень красиво, в студию позвали самих влюбленных, а эксперты постарались объяснить Саше Черно, как сильно Иосиф Оганесян изменился у всех на глазах после новости о ее беременности, о чем затем высказалась в гримерной и телеведущая Ксения Бородина, раскритиковав беременную звезду. В поддержку экспертов вышли и родители избранника Саши Черно, его мама сначала постаралась найти общий язык с невесткой, а потом, обидевшись, высказалась, что в ее семье дети никогда не будут подкаблучниками.
Дело в том, что Саша Черно, как обычно, никого не услышав, начала истерику, причем ее совсем, видимо, в тот момент не волновало то, что она наносит вред своему будущему малышу. В итоге в слезах избранница Иосифа Оганесяна выбежала из студии, так и не услышав главного, что до нее пытались донести все участники программы.