Родители участника проекта "Дом-2" Иосифа Огнесяна остались в шоке от поведения Саши Черно на программе "Бородина против Бузовой"





Начиналась программа очень красиво, в студию позвали самих влюбленных, а эксперты постарались объяснить Саше Черно, как сильно Иосиф Оганесян изменился у всех на глазах после новости о ее беременности, о чем затем высказалась в гримерной и телеведущая Ксения Бородина, раскритиковав беременную звезду. В поддержку экспертов вышли и родители избранника Саши Черно, его мама сначала постаралась найти общий язык с невесткой, а потом, обидевшись, высказалась, что в ее семье дети никогда не будут подкаблучниками.Дело в том, что Саша Черно, как обычно, никого не услышав, начала истерику, причем ее совсем, видимо, в тот момент не волновало то, что она наносит вред своему будущему малышу. В итоге в слезах избранница Иосифа Оганесяна выбежала из студии, так и не услышав главного, что до нее пытались донести все участники программы.