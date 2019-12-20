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В Израиле нашли храм, в котором хранились «Ковчег Завета» и скрижали с 10 заповедями

Неподалеку от Иерусалима израильские археологи обнаружили древних храм, возраст которого оценивается примерно в три тысячи лет. По предварительной версии, именно в этом месте ранее находилась гласная святыня – Ковчег Завета. Именно внутри этого объекта якобы хранились каменные скрижали, на которых были выбиты 10 заповедей.
В Израиле нашли храм, в котором хранились «Ковчег Завета» и скрижали с 10 заповедями

К такому выводу специалисты пришли после изучения старого библейского стиха, в котором описывается подобное строение. По их мнению, храм был построен примерно в девятом веке до нашей эры на территории поселения Бет-Шемеш. Сейчас на месте этого объекта располагается один из пригородных округов Иерусалима. Храм имеет квадратную форму и удален от соседних строений, что может свидетельствовать о его священности. Как отмечают археологи, у объекта также присутствуют и другие признаки причастности к религиозным структурам. К примеру, здесь имеется специальное место для проведения церемоний, есть хранилище для вина, здесь же была найдена и различная ритуальная утварь.

Фелистимляне, воевавшие против израильтян на стыке XII-XI столетий до н. э., скорее всего, предпринимали попытки разрушить святое место. Они сожгли всю керамику, а в само строение начали загонять скот. Позднее было сожжено и оно. Участники раскопок называют произошедшее более 3000 лет тому назад преднамеренным осквернением святыни.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:53

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