Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель будет встречать Новый год в Сочи с семьей





Радостной новостью беременная Ольга Рапунцель поспешила поделиться с поклонниками в Instagram. Супруга Дмитрия Дмитренко отметила, что они уже решили, где проведут новогоднюю ночь, даже взяли отпуск на три дня, чтобы слетать к родным и провести время со своей семьей. Однако поклонники сразу же принялись критиковать "бренд" реалити-шоу и упрекать, что вторая беременность является ненастоящей.Как отметили хейтеры, во время первой беременности Ольга Рапунцель категорически боялась летать на самолете. Некоторые предположили, что она могла получить такое выгодное предложение по рекламе, что все опасения отошли в сторону. Также не забыли фолловеры упомянуть и о том, что семейство Рапунцель обзавелось желаемой недвижимостью в Москве, а потому могут тратить собственные накопления на перелеты.