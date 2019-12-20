Гоша Куценко появился на публике в компании Анны Чапман

Куценко и Чапман посетили премьерный показ картины «Холоп». Для многих появление рядом с ним телеведущей оказалось большой неожиданностью. Куценко и Чапман позировали для журналистов и фотографов. Причина их совместного похода в кино остаётся неизвестной. Многие предполагают, что это результат некоего делового сотрудничества, намеченного в рамках реализации очередного проекта. Актёр имеет репутацию примерного семьянина и любящего отца.Гоша Куценко женат на Ирине Скриниченко, а также воспитывает 2-х дочерей. Старшей из девочек 5 лет, а младшей – 2 года. Помимо этого, артист поддерживает тёплые отношения с экс-супругой Марией Порошиной и заботится об их общем ребёнке. Учитывая эти факты многие считают, что Чапман не связана с Куценко романтическими отношениями.