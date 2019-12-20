Суд обязал группу «Ленинград» выплатить зрителю компенсацию за маты на концерте





Мужчина пришел на концерт популярного коллектива и услышал на нем песни, в тексте которых присутствовала нецензурная брань. При этом ранее, когда мужчина слушал точно такие же композиции по ТВ и радио, никакого мата в них не было. Билет на этот концерт, который прошел в Новосибирске, истец приобрел за 2 500 рублей, однако был вынужден покинуть зал, услышав лишь две первые песни. Как следует из материалов дела, в момент покупки мужчиной билета организатор его продажи не довел до ведома истца информацию о том, что на этом мероприятии могут быть исполнены хиты с текстами, которые не соответствуют точным текстам группы, которые транслируются в радио и теле эфире.Суд, рассмотрев иск мужчины, принял его сторону и обязал ответчика выплатить истцу 4 500 рублей. Эта сумма складывается из расходов мужчины на покупку билета в размере 2 500 рублей, а также компенсации причиненного ему морального ущерба в размере 2 000 рублей. Кроме того, коллектив дополнительно оштрафовали на сумму в 2 225 рублей.