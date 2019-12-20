Суд обязал группу «Ленинград» выплатить зрителю компенсацию за маты на концерте
В Новосибирске суд Калининского района города принял решение обязать популярную музыкальную группу «Ленинград» выплатить поклоннику коллектива 4500 рублей. Данная сумма якобы станет компенсацией за маты, звучавшие во время выступления музыкантов.
Мужчина пришел на концерт популярного коллектива и услышал на нем песни, в тексте которых присутствовала нецензурная брань. При этом ранее, когда мужчина слушал точно такие же композиции по ТВ и радио, никакого мата в них не было. Билет на этот концерт, который прошел в Новосибирске, истец приобрел за 2 500 рублей, однако был вынужден покинуть зал, услышав лишь две первые песни. Как следует из материалов дела, в момент покупки мужчиной билета организатор его продажи не довел до ведома истца информацию о том, что на этом мероприятии могут быть исполнены хиты с текстами, которые не соответствуют точным текстам группы, которые транслируются в радио и теле эфире.
Суд, рассмотрев иск мужчины, принял его сторону и обязал ответчика выплатить истцу 4 500 рублей. Эта сумма складывается из расходов мужчины на покупку билета в размере 2 500 рублей, а также компенсации причиненного ему морального ущерба в размере 2 000 рублей. Кроме того, коллектив дополнительно оштрафовали на сумму в 2 225 рублей.
Мужчина пришел на концерт популярного коллектива и услышал на нем песни, в тексте которых присутствовала нецензурная брань. При этом ранее, когда мужчина слушал точно такие же композиции по ТВ и радио, никакого мата в них не было. Билет на этот концерт, который прошел в Новосибирске, истец приобрел за 2 500 рублей, однако был вынужден покинуть зал, услышав лишь две первые песни. Как следует из материалов дела, в момент покупки мужчиной билета организатор его продажи не довел до ведома истца информацию о том, что на этом мероприятии могут быть исполнены хиты с текстами, которые не соответствуют точным текстам группы, которые транслируются в радио и теле эфире.
Суд, рассмотрев иск мужчины, принял его сторону и обязал ответчика выплатить истцу 4 500 рублей. Эта сумма складывается из расходов мужчины на покупку билета в размере 2 500 рублей, а также компенсации причиненного ему морального ущерба в размере 2 000 рублей. Кроме того, коллектив дополнительно оштрафовали на сумму в 2 225 рублей.