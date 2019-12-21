«Четкое видение дает огромное чувство уверенности»: Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала себя в очках

Мерьем Узерли, как видно на фото, добавила в свой имидж неожиданный элемент. Стильные очки актрисе к лицу и немного преображают ее, пишут фанаты. Под фото актриса написала: «Четкое видение, подкрепленное конкретными планами, дает вам огромное чувство уверенности и личной силы». Никто до этого не знал, что у актрисы снижается зрение. Однако, так как многие знаменитости покупают себе очки, чтобы выглядеть стильно, Мерьем Узерли также могла сделать их частью имиджа.Подписчики откликнулись на фото множеством восторженных комментариев. Они отметили, что новый имидж очень идет Узерли, очки лишь подчеркнули ее природную красоту. Многие фолловеры похвалили подписанные под фото слова актрисы, назвав их вдохновляющими.