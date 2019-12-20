Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук на спор остригла волосы «под мальчика»





Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук вместе с подругой устроила в Instagram баттл, в рамках которого каждая должна была безоговорочно выполнить задание соперницы. Брюнетке предстояло сделать совершенно новую прическу и изменить имидж. Позже Пинчук опубликовала на своей странице видео, где показала, что легко отказалась от наращенных волос, а свои постригла "под мальчика". Таким образом звезда реалити-шоу выиграла 200 тысяч рублей.Ирина Пинчук отметила, по началу она опасалась, что поклонники раскритикуют новый образ девушки, но они, наоборот, поддержали кумира и сказали, что ей очень идет, только короткие волосы прибавляют к возрасту несколько лет. Тем не менее, это, видимо, Пинчук совсем не волнует, она рада переменам во внешности.