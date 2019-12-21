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Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в крови

Группа ученых из Сеульского университета и Управления по развитию сельских районов Кореи сообщают, что национальные блюда этой страны понижают сахар и холестерин в крови при условии ежедневного употребления их в пищу. Во время проведения исследования эксперты привлекли 54 добровольца, у каждого из которых имелись проблемы с избыточным весом.
Ученые: Корейские блюда понижают уровень холестерина и сахара в крови

Участников эксперимента разделили на 3 группы, после чего в течение 4-х недель давали блюда, свойственные для разных стран. Подчеркивается, что одна группа питалась в соответствии с принципами североамериканской кухни, вторая получала продовольственные товары и блюда, рекомендованные здравоохранительными организациями США, а третья придерживалась традиционной корейской кухни.

Эксперты смогли выявить, что у людей из последней группы уровень сахара и холестерина в крови упал примерно на 9,5%. Для других участников ситуация оказалась противоположной. Ученые пришли к выводу, что приём в пищу корейских блюд повышает эффективность работы кишечника, уменьшает общий вес, а также может рассматриваться как профилактика заболевания сердца и сосудов.

Похожее изыскание проводилось в США 7 лет назад. Эксперты из Южной Кореи и США смогли доказать, что приём в пищу блюд корейской кухни приводит к понижению уровня сахара и холестерина в составе крови. Итоги исследования были представлены на страницах издания Nutrients. В 2020-м результаты аналогичного опыта появятся в European Journal of Nutrition.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:04

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