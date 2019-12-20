Звезда "Дом-2" Лёша Купин ошеломлён клипом Максима Круженкова
Леша Купин не стал скрывать своего восторга после того, как услышал новый сингл Максима Круженкова. Молодой человек, который является преподавателем по вокалу Майи Донцовой, выпустил новую композицию под названием «Потрачено».
Леша и Майя не тратят время зря, а постоянно занимаются с педагогами. Так, Купин совершенствует свою дикцию, а Донцова учится петь. Также именно они в числе первых поздравили своего учителя с премьерой новой композиции.
Алексей Купин рассказал, что с Максимом знаком чуть больше полугода, но у него получилось найти с ним общий язык с легкостью. По его словам, Круженков душевный и очень добрый человек. Также Купин подчеркнул, что в современном мире достаточно тяжело встретить человека, который не зазнается.
Помимо этого, Алексей Купин отметил, что Максим Круженков очень талантливый молодой человек. Он восхищается такими людьми, ведь Максим сам записывает свои песни и главное, что делает все с душой. Алексей Купин пожелал Максиму Круженкову творческих успехов.
Стоит отметить, что молодой исполнитель Максим Круженков снял свой клип «Потрачено» при поддержке телеканала «ТНТ», и именно на нем он и будет ротироваться.
Леша и Майя не тратят время зря, а постоянно занимаются с педагогами. Так, Купин совершенствует свою дикцию, а Донцова учится петь. Также именно они в числе первых поздравили своего учителя с премьерой новой композиции.
Алексей Купин рассказал, что с Максимом знаком чуть больше полугода, но у него получилось найти с ним общий язык с легкостью. По его словам, Круженков душевный и очень добрый человек. Также Купин подчеркнул, что в современном мире достаточно тяжело встретить человека, который не зазнается.
Помимо этого, Алексей Купин отметил, что Максим Круженков очень талантливый молодой человек. Он восхищается такими людьми, ведь Максим сам записывает свои песни и главное, что делает все с душой. Алексей Купин пожелал Максиму Круженкову творческих успехов.
Стоит отметить, что молодой исполнитель Максим Круженков снял свой клип «Потрачено» при поддержке телеканала «ТНТ», и именно на нем он и будет ротироваться.