Звезда "Дом-2" Лёша Купин ошеломлён клипом Максима Круженкова





Леша и Майя не тратят время зря, а постоянно занимаются с педагогами. Так, Купин совершенствует свою дикцию, а Донцова учится петь. Также именно они в числе первых поздравили своего учителя с премьерой новой композиции.Алексей Купин рассказал, что с Максимом знаком чуть больше полугода, но у него получилось найти с ним общий язык с легкостью. По его словам, Круженков душевный и очень добрый человек. Также Купин подчеркнул, что в современном мире достаточно тяжело встретить человека, который не зазнается.Помимо этого, Алексей Купин отметил, что Максим Круженков очень талантливый молодой человек. Он восхищается такими людьми, ведь Максим сам записывает свои песни и главное, что делает все с душой. Алексей Купин пожелал Максиму Круженкову творческих успехов.Стоит отметить, что молодой исполнитель Максим Круженков снял свой клип «Потрачено» при поддержке телеканала «ТНТ», и именно на нем он и будет ротироваться.