«С голой попой в камеру»: Ксения Собчак прокомментировала полуобнаженное фото Рудковской

На своей странице в Instagram Яна Рудковская показала несколько красивых снимков возле новогодней елки в окружении игрушек. На одном продюсер демонстрирует свои стройные ноги, красоту которых подчеркивает полупрозрачный наряд голубого цвета. На втором снимке звезда стоит у елочных игрушек, но уже показывая лицо. Под публикацией знаменитость написала, что ее тело остается в хорошей форме, хотя ей уже за 40 лет, но она ноги не демонстрирует, их просто видно под полупрозрачным нарядом.Публикацию Яны Рудковской поспешила прокомментировать и Ксения Собчак, вокруг которой в последнее время разгорается скандал в Сети. Эпатажная светская львица поинтересовалась у продюсера, почему она не захотела показать фото "c голой попой в камеру", видимо, имея ввиду других звезд шоу-бизнеса. "Как-то несерьезно на общем тренде", - добавила супруга Константина Богомолова.Яна Рудковская ответила, что ей и так хватает хайпа благодаря шоу "ЯнаСупер", а еще больше ее сердце может попросту не выдержать. Скандал с участием звезд разгорелся после публикации Ксении Собчак разгромного поста, где она осудила женщин за 40, показывающих свои формы на интимных снимках, что выглядит некрасиво и вызывающе.