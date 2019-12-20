Дед Мороз сообщил о трогательных желаниях детей





Дед Мороз рассказал, какие желания он слышит чаще всего, и поделился самыми интересными. Он заметил, что дети сейчас мечтают о нематериальных вещах, и не требуют гаджеты и технику. Очень многие малыши желают здоровья мамам и папам, всем родным, но самое оригинальное пожелание – это повстречать Деда Мороза и обнять его. У волшебника имеется много нежных историй, когда дети просили куклу сестренке, валенки дедушке, а бабушке яблок.Также было пожелание от мальчика, который мечтал о профессиональных коньках, чтобы добиться успехов в спорте. Часто даже брутальные мужчины хотят иметь снимок на память с Дедом Морозом, но стесняются его об этом попросить. Также дети очень часто просят подарить им друга, подразумевая щенка или котика.