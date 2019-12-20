Зеленский возглавил рейтинг наиболее влиятельных украинцев





В сравнении со списком 2018-го перечень обновился приблизительно на 50%. Большая часть членов рейтинга представлена чиновниками и политиками. Порядка 34% приходится на людей младше 40 лет. Количество женщин в списке остаётся небольшим — 20%. В ТОП-20 вошли только две: лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и глава Минфина Оксана Маркарова. Они находятся на 15-й и 20-й строчках соответственно.Лидером рейтинга 2019 года стал президент Украины Владимир Зеленский. На второй строчке находится его помощник Андрей Богдан. В пятерку лидеров также включены олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский. Замыкает ТОП-5 глава украинского правительства Алексей Гончарук. Издание «Вести» составило свой список 100 влиятельных людей Украины. После опроса политологов первое место досталось Владимиру Зеленскому, но на втором месте разместили миллиардера из США Джорджа Сороса. Такое решение объяснили тем, что последний стал вдохновителем множества реформ, запланированных Киевом после 2014 года.