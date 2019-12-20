"Свои законы, своя жоподиктатура": Ксения Собчак высказалась по поводу критики в свой адрес касательно интимных фото женщин за 40

"У микроблоггера регулярно выставляющего свою задницу за неимением другого развлекательного контента тяжелая жизнь. Ему везде мерещится, что весь мир шепчет именно ему и только о нем", - написала эпатажная львица.

На своей странице в Instagram Ксения Собчак снова опубликовала провокационный пост, ответив на критику со стороны звезд. Не так давно эпатажная светская львица осудила женщин, которые, будучи в возрасте 40+, публикуют интимные и даже полностью оголенные снимки. В ответ же некоторые звезды, в том числе певица Анна Седокова, блогер Ника Белоцерковская и другие артисты.Теперь же Ксения Собчак написала еще один пост, где отметила, что если, к примеру, Владимир Познер напишет, якобы все блогеры в YouTube делают некачественный контент, она подумает, что он говорит обо всех, но не о ней. Тем не менее, в мире "бикини-жоп" свои законы и своя "жоподиктатура".