Появились первые изображения нового поколения Volkswagen Caddy





Сотрудники компании обещают, что новое семейство транспортных средств станет отличаться большей спортивностью, а также высокой эргономикой в обыденной жизни. Подчеркивается, что дизайн может существенно измениться, и представленные изображения показывают не окончательный вариант Caddy. Публикацию изображений сотрудники немецкого бренда назвали предрождественским подарком. Вероятно, сотрудники Volkswagen надеются, что выпуск нового поколения Caddy поменяет саму идеологию линейки авто для расширения аудитории.Эскизы показывают авто в модификации фургона, несмотря на то, что семейство включает пассажирскую версию. По самим изображениям можно сделать выводы относительно ключевых изменениях дизайнерского подхода к оформлению авто. Volkswagen Caddy получит новую фронтальную часть с более агрессивным силуэтом. В целом последний получит большую динамичность, а сзади предусмотрена установка крупного стекла. Этот элемент, вероятно, останется в качестве опциального решения, поскольку компания-производитель обещала сохранить в серийной версии традиционные цельнометаллические двери. Предположительно, светодиодная оптика будет также предлагаться за дополнительную плату.О силовой гамме и типе подвески авто пока информации нет, однако сотрудники Volkswagen уже сообщили, что намерены предоставлять данные о новинке постепенно вплоть до официального показа модели. Презентация намечена на начало 2020-го. Актуальное поколение Volkswagen Caddy представлено в РФ в формате фургона, минивэна, удлиненной сборки Maxi, а также полноприводной модификации Alltrack. Купить эти версии можно за 1,25-1,97 млн рублей, однако для разного рода опциональных дополнений придётся доплатить отдельно.