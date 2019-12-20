АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

Появились первые изображения нового поколения Volkswagen Caddy

В интернете распространили первые изображения Volkswagen Caddy. Поклонники немецкого автопроизводителя могут оценить дизайнерские эскизы новинки.

Сотрудники компании обещают, что новое семейство транспортных средств станет отличаться большей спортивностью, а также высокой эргономикой в обыденной жизни. Подчеркивается, что дизайн может существенно измениться, и представленные изображения показывают не окончательный вариант Caddy. Публикацию изображений сотрудники немецкого бренда назвали предрождественским подарком. Вероятно, сотрудники Volkswagen надеются, что выпуск нового поколения Caddy поменяет саму идеологию линейки авто для расширения аудитории.

Эскизы показывают авто в модификации фургона, несмотря на то, что семейство включает пассажирскую версию. По самим изображениям можно сделать выводы относительно ключевых изменениях дизайнерского подхода к оформлению авто. Volkswagen Caddy получит новую фронтальную часть с более агрессивным силуэтом. В целом последний получит большую динамичность, а сзади предусмотрена установка крупного стекла. Этот элемент, вероятно, останется в качестве опциального решения, поскольку компания-производитель обещала сохранить в серийной версии традиционные цельнометаллические двери. Предположительно, светодиодная оптика будет также предлагаться за дополнительную плату.

О силовой гамме и типе подвески авто пока информации нет, однако сотрудники Volkswagen уже сообщили, что намерены предоставлять данные о новинке постепенно вплоть до официального показа модели. Презентация намечена на начало 2020-го. Актуальное поколение Volkswagen Caddy представлено в РФ в формате фургона, минивэна, удлиненной сборки Maxi, а также полноприводной модификации Alltrack. Купить эти версии можно за 1,25-1,97 млн рублей, однако для разного рода опциональных дополнений придётся доплатить отдельно.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые предлагают запустить в канализацию водоросли для очистки…
Родители участника проекта "Дом-2" Иосифа Огнесяна остались в шоке от поведения Саши Черно на программе "Бородина против…
Суд обязал группу «Ленинград» выплатить зрителю компенсацию за маты на…
Китайские СМИ рассказали о хитрости России, позволившей осадить…
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель будет встречать Новый год в Сочи с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук на спор остригла волосы «под…
Анастасия Решетова удивила поклонников точной стрельбой в…
Ученые выяснили, что происходит с сердцем в…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно слегла с высокой…
Звезда "Дом-2" Лёша Купин ошеломлён клипом Максима…
«С голой попой в камеру»: Ксения Собчак прокомментировала полуобнаженное фото…
Появились первые изображения нового поколения Volkswagen…
"Свои законы, своя жоподиктатура": Ксения Собчак высказалась по поводу критики в свой адрес касательно интимных фото женщин за…
Пентагон ищет способы защиты от ракет моделей «Авангард» и…
Виктория Цатурян сравнила Руслана Мацьолека с…
Названы самые популярные схемы Интернет-мошенничеств в 2019…
Телеведущая Ольга Бузова назовет «Человека года» в…
Марии Погребняк косметолог изуродовала…
Ученые выяснили, что после смерти мозг человека еще 5 минут…
России нужны такие экотехнопарки как…
Инна Маликова в 42 года мечтает родить еще одного…
Звезда «Дом-2» Алеся Клочко защитила дочь, которая до сих пор не…
Составлен рейтинг наиболее популярных авто с полным…
Яна Рудковская посетила пластического…
Американка пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер 40 лет…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина попросила Алену Рапунцель не звать на проект…
Появились живые фото рестайлингового внедорожника Lada 4x4…
Анна Семенович призвала фанатов мечтать, ставить цели, хотеть и получать…
Любовь Успенская дала откровенное интервью Дмитрию…
Журналисты побывали на могиле Лужкова в…
Звезда "Дом-2" Юля Ефременкова уже занимается подготовкой к…
Назван ТОП-5 лучших электромобилей 2019…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров поставил на место загулявшую мать его ребенка Алену…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель стала жертвой домашнего…
Названы самые интересные реплики уникальных автомобилей…
Ученые: Употребление чернослива на 50% увеличивает потерю…
Шведская журналистка изумилась атмосферой в российских…
Перечислены пять бюджетных продуктов для…
Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца от своего…
Ученые: Кофеин помогает бороться с последствиями…
Просмотреть все новости