Российские ученые предлагают запустить в канализацию водоросли для очистки воды





По словам ученых, фотосинтезирующие бактерии в данное время применяются во всех странах для очищения воздуха, так как они впитывают углекислый газ, насыщая воздух кислородом. Эксперты предлагают разместить в Москве фотобиореакторы с эвгленой или хлореллой, которые способны сделать воду на 39% чище. Этого результата исследователи добились лабораторно разводя фототрофные микроорганизмы в талой воде, которую набрали на улицах столицы. Уровень очищения настолько внушительный, что такую воду можно применять вторично, например, для технических потребностей.Ученые рассказали, что применение эвглены и хлореллы способно решить много экологических трудностей. Они также планируют проводить дополнительные исследования с целью изучения полезных веществ, которые еще способны породить фотосинтезирующие микроорганизмы.