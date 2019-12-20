«Моя принцесса»: Александр Емельяненко показал трогательные фотографии дочки

На своей странице в Instagram Александр Емельяненко опубликовал архивные фото, которым около 10 лет. Подписчики удивились, что боец смешанных единоборств умеет быть нежным. В жизни он показывал себя с разных сторон, так как в прошлом привлекался к ответственности за хулиганство, поэтому нежный образ бойца вызвал умиление поклонников.Александр Емельяненко сообщает, что фотографию сделали 10 лет назад. Из снимка видно, что у него на руках маленькая дочка, а сам спортсмен очень любит своего ребенка. Пост он подписал просто: «Моя принцесса».Подписчики фотографию оценили и написали много комментариев с пожеланиями всевозможных благ. Много людей отметили, что девочка очень похожа на отца.