Китайские СМИ рассказали о хитрости России, позволившей осадить НАТО





Авторы материала отмечают, что Североатлантический альянс продолжает усиливать давление на западные границы России. НАТО постоянно проводит вблизи российских границ учения, усиливает свое присутствие в восточноевропейском регионе, демонстрирует довольно воинственный настрой в отношении этой страны. А не так давно в прессу попал план, согласно которому, Альянс прогнозирует захват Калининграда всего за 15 дней. Однако, подчеркивают китайские журналисты, Москва пошла на беспрецедентную хитрость, которая позволила быстро осадить эти амбициозные планы альянса. Россия перекинула на территорию Калининградской области свои ракетные комплексы и заявила о готовности воспользоваться ядерным оружием в случае агрессии в отношении ее территориальной целостности.«В России отметили, что война в таком случае может затронуть те страны, которые изначально не были готовы к подобному конфликту. Это стало сигналом для мирового сообщества о том, что любые необдуманные шаги приведут к серьезным последствиям, а главным виновником происходящего станет Запад», - отмечается в публикации.«Россия воспользовалась хитрой тактикой, заявив о серьезных последствиях для всех стран в случае посягательств на Калининград, что позволило осадить НАТО в момент, когда Альянс только планировал продемонстрировать свою способность нанести удар», - подытожили авторы.