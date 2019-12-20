Телеведущая Ольга Бузова назовет «Человека года» в «Доме-2»
Всего лишь пару дней осталось до финала конкурса «Человек года», который проводится каждый год на телепроекте «Дом-2». И основная интрига – кто же станет обладателем собственной московской квартиры. Имя победителя назовет ведущая реалити Ольга Бузова.
В стартовавшем в сентябре конкурсе «Человек года» участники каждую неделю соревновались в отборочных этапах, делали различные задания. Желая выиграть квартиру участники прибегали к различным способам борьбы. Некоторые вводили в заблуждение своих конкурентов и поклонников, кто-то давил на жалость, рассказывал чужие тайны.
В самом начале участники телешоу сами выбирали победителя, открыто голосуя за ту или иную кандидатуру. Но незадолго до финала организаторы решили поменять правила и сделали так, что судьбу главного приза решит зрительское голосование. Напомним, что в финал вышли шесть участников.
Кроме основного голосования зрителей было проведено ещё и голосование среди обитателей телестройки. В нём победила Марина Африкантова. Призом для девушки стал автомобиль марки Mercedes-Benz. Ну а кто же станет хозяином жилплощади в Москве объявит в воскресном эфире ведущая церемонии Ольга Бузова.
В стартовавшем в сентябре конкурсе «Человек года» участники каждую неделю соревновались в отборочных этапах, делали различные задания. Желая выиграть квартиру участники прибегали к различным способам борьбы. Некоторые вводили в заблуждение своих конкурентов и поклонников, кто-то давил на жалость, рассказывал чужие тайны.
В самом начале участники телешоу сами выбирали победителя, открыто голосуя за ту или иную кандидатуру. Но незадолго до финала организаторы решили поменять правила и сделали так, что судьбу главного приза решит зрительское голосование. Напомним, что в финал вышли шесть участников.
Кроме основного голосования зрителей было проведено ещё и голосование среди обитателей телестройки. В нём победила Марина Африкантова. Призом для девушки стал автомобиль марки Mercedes-Benz. Ну а кто же станет хозяином жилплощади в Москве объявит в воскресном эфире ведущая церемонии Ольга Бузова.