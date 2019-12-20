Пентагон ищет способы защиты от ракет моделей «Авангард» и «Циркон»





По данным зарубежного издания Breaking Defense, ракеты указанного сегмента, двигающиеся на скорости 5 Махов либо выше, на сегодня представляет собой сложную цель для военных США. По этой причине Пентагон ведёт поиски методов поражения таких снарядов., — сообщил Майк Гриффин из военного ведомства еще в начале этого года.Генерал Джон Хайтен добавил, что в настоящее время американская сторона лишена защиты от гиперзвукового вооружения. Специалист из стратегического штаба сообщил об этом еще весной 2018-го во время пребывания в сенатском комитете по вооруженным силам. Breaking Defense добавляет, что сегодня сложно найти данные по планам Пентагона для решения возникшей проблемы. Имеется общее заявление замглавы Пентагона Майка Гриффина о постановке в качестве основного приоритета Агентства по вопросам космического развития формирования группы контроля ракет на низкой орбите. Она должна быть нацелена на гиперзвуковые крылатые ракеты с низкой высотой движения.Отдельно сообщалось, что Пентагон уже рассматривает ряд решений, одним из которых является направленное оружие энергетического типа. Потенциальным решением является установка электронных излучателей на снаряды-перехватчики ПРО. Это даст возможность уничтожить электронику в составе гиперзвуковой ракеты. Соответственно, перехватчику не придется сталкиваться со снарядом напрямую. Достаточно будет приблизиться на определённое расстояние для захвата цели в электронную сеть. Предположительно, секретное совещание от 18 декабря в Пентагоне вызвано отправкой Россией на боевое дежурство 2-х ракетных корпусов. Последние используют гиперзвуковые «Авангарды», разгоняющиеся до 20 Махов.