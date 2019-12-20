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Пентагон ищет способы защиты от ракет моделей «Авангард» и «Циркон»

Американское военное ведомство ведёт поиски методов для обеспечения надёжной защиты от поражения ракетами российского производства «Авангард» и «Циркон». Пентагон организовал 18 декабря закрытую встречу на территории собственной штаб-квартиры для общения с представителями сегмента ОПК в надежде обсудить некие потенциальные способы борьбы с ракетами гиперзвукового класса.
Пентагон ищет способы защиты от ракет моделей «Авангард» и «Циркон»

По данным зарубежного издания Breaking Defense, ракеты указанного сегмента, двигающиеся на скорости 5 Махов либо выше, на сегодня представляет собой сложную цель для военных США. По этой причине Пентагон ведёт поиски методов поражения таких снарядов.

«Если завтра будет инициирована война, мы, вероятно, окажемся неспособны ликвидировать гиперзвуковые планирующие боеголовки», — сообщил Майк Гриффин из военного ведомства еще в начале этого года.

Генерал Джон Хайтен добавил, что в настоящее время американская сторона лишена защиты от гиперзвукового вооружения. Специалист из стратегического штаба сообщил об этом еще весной 2018-го во время пребывания в сенатском комитете по вооруженным силам. Breaking Defense добавляет, что сегодня сложно найти данные по планам Пентагона для решения возникшей проблемы. Имеется общее заявление замглавы Пентагона Майка Гриффина о постановке в качестве основного приоритета Агентства по вопросам космического развития формирования группы контроля ракет на низкой орбите. Она должна быть нацелена на гиперзвуковые крылатые ракеты с низкой высотой движения.

Отдельно сообщалось, что Пентагон уже рассматривает ряд решений, одним из которых является направленное оружие энергетического типа. Потенциальным решением является установка электронных излучателей на снаряды-перехватчики ПРО. Это даст возможность уничтожить электронику в составе гиперзвуковой ракеты. Соответственно, перехватчику не придется сталкиваться со снарядом напрямую. Достаточно будет приблизиться на определённое расстояние для захвата цели в электронную сеть. Предположительно, секретное совещание от 18 декабря в Пентагоне вызвано отправкой Россией на боевое дежурство 2-х ракетных корпусов. Последние используют гиперзвуковые «Авангарды», разгоняющиеся до 20 Махов.

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Политика / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:23

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