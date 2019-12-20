АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Facebook создает собственную операционную систему с…
EUR 69.59 USD 62.53
Курс валют на 20.12.2019

России нужны такие экотехнопарки как "Калуга"

Готовящийся к открытию экотехнопарк «Калуга» признан идеальным для решения остро стоящей проблемы отходов. Объект, объединивший все этапы технологического цикла в одном месте, не имеет аналогов в России, пишет gazeta.ru
России нужны такие экотехнопарки как "Калуга"

Евгений Русак, руководящий международной частью проекта «Экология России», рассказал, что экотехнопарк лично осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и калужский губернатор Анатолий Артамонов. Политики высоко оценили процесс сортировки отходов и переработки сырья для последующего использования.

В РФ еще с советских времен особое внимание уделялось технологиям по переработке стекла, картона и бумаги. Власти продавали разработки компаниям из США, Швеции, Германии. В «нулевые» Почвенный институт имени Докучаева продолжил их модернизацию. На данный момент ни одна из стран-покупателей не смогла обойти Россию в переработке бытовых отходов 4-5 классов, то есть тех, что получены от жизнедеятельности человека.

В «Калуге» неотсортированный мусор подается на конвейер с инфракрасными датчиками, определяющими определенные компоненты и «сдувающие» их в приемные камеры. Разделение всех видов пластика ведется одновременно, что позволяет сократить расходы на отказе от повторной сортировки данного материала. Аналогичный процесс применяется к металлам. Что касается биосырья, то в Европе оно просто смывается. В российском экотехнопарке его очищают, разделяют и перенаправляют на производство инертных грунтов. В процессе переработки из ТКО можно выделить различные ценные компоненты – стекло, металлы, пластик. Данные материалы пойдут на другие предприятия, занимающиеся производством.

Мусор, не подлежащий переработке, складируется на специальных площадках – картах, занявших территорию площадью в 26,6 га. При их строительстве использовалась современная технология. Первым слоем стелились выполненные из бентонитовой глины маты, не пропускающие влагу. Материал экологичный и может самовосстанавливаться в процессе эксплуатации. Вторым слоем идет полимерная мембрана, выступающая в роли страховочного элемента. Завершающим слоем является трехмерный мат, создающий своеобразный бассейн для сбора воды, которая после очистки фильтрами попадает в очистные сооружения, а затем в специальный пруд. Полученную жидкость можно использовать для полива сельскохозяйственных угодий и даже для питья.

Сама система фильтров поделена на потоки. Каждый их них очищается отдельно. Разработчики технологии заявляют о безопасности такой воды, поскольку она прошла через уникальные очистные сооружения, на которых работает метод обратного осмоса и исключен человеческий фактор.

Эколог высоко оценил возможности «Калуги», но у него остался по технопарку один вопрос. Для запущенной в России «мусорной реформы» комплекс подходит безупречно, но пока он всего один, а для реализации проекта таких сооружение потребуется много.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые предлагают запустить в канализацию водоросли для очистки…
Родители участника проекта "Дом-2" Иосифа Огнесяна остались в шоке от поведения Саши Черно на программе "Бородина против…
Суд обязал группу «Ленинград» выплатить зрителю компенсацию за маты на…
Китайские СМИ рассказали о хитрости России, позволившей осадить…
Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель будет встречать Новый год в Сочи с…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Пинчук на спор остригла волосы «под…
Анастасия Решетова удивила поклонников точной стрельбой в…
Ученые выяснили, что происходит с сердцем в…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно слегла с высокой…
Звезда "Дом-2" Лёша Купин ошеломлён клипом Максима…
«С голой попой в камеру»: Ксения Собчак прокомментировала полуобнаженное фото…
Появились первые изображения нового поколения Volkswagen…
"Свои законы, своя жоподиктатура": Ксения Собчак высказалась по поводу критики в свой адрес касательно интимных фото женщин за…
Пентагон ищет способы защиты от ракет моделей «Авангард» и…
Виктория Цатурян сравнила Руслана Мацьолека с…
Названы самые популярные схемы Интернет-мошенничеств в 2019…
Телеведущая Ольга Бузова назовет «Человека года» в…
Марии Погребняк косметолог изуродовала…
Ученые выяснили, что после смерти мозг человека еще 5 минут…
России нужны такие экотехнопарки как…
Инна Маликова в 42 года мечтает родить еще одного…
Звезда «Дом-2» Алеся Клочко защитила дочь, которая до сих пор не…
Составлен рейтинг наиболее популярных авто с полным…
Яна Рудковская посетила пластического…
Американка пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер 40 лет…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина попросила Алену Рапунцель не звать на проект…
Появились живые фото рестайлингового внедорожника Lada 4x4…
Анна Семенович призвала фанатов мечтать, ставить цели, хотеть и получать…
Любовь Успенская дала откровенное интервью Дмитрию…
Журналисты побывали на могиле Лужкова в…
Звезда "Дом-2" Юля Ефременкова уже занимается подготовкой к…
Назван ТОП-5 лучших электромобилей 2019…
Звезда "Дом-2" Илья Яббаров поставил на место загулявшую мать его ребенка Алену…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель стала жертвой домашнего…
Названы самые интересные реплики уникальных автомобилей…
Ученые: Употребление чернослива на 50% увеличивает потерю…
Шведская журналистка изумилась атмосферой в российских…
Перечислены пять бюджетных продуктов для…
Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца от своего…
Ученые: Кофеин помогает бороться с последствиями…
Просмотреть все новости