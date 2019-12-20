России нужны такие экотехнопарки как "Калуга"





Евгений Русак, руководящий международной частью проекта «Экология России», рассказал, что экотехнопарк лично осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и калужский губернатор Анатолий Артамонов. Политики высоко оценили процесс сортировки отходов и переработки сырья для последующего использования.В РФ еще с советских времен особое внимание уделялось технологиям по переработке стекла, картона и бумаги. Власти продавали разработки компаниям из США, Швеции, Германии. В «нулевые» Почвенный институт имени Докучаева продолжил их модернизацию. На данный момент ни одна из стран-покупателей не смогла обойти Россию в переработке бытовых отходов 4-5 классов, то есть тех, что получены от жизнедеятельности человека.В «Калуге» неотсортированный мусор подается на конвейер с инфракрасными датчиками, определяющими определенные компоненты и «сдувающие» их в приемные камеры. Разделение всех видов пластика ведется одновременно, что позволяет сократить расходы на отказе от повторной сортировки данного материала. Аналогичный процесс применяется к металлам. Что касается биосырья, то в Европе оно просто смывается. В российском экотехнопарке его очищают, разделяют и перенаправляют на производство инертных грунтов. В процессе переработки из ТКО можно выделить различные ценные компоненты – стекло, металлы, пластик. Данные материалы пойдут на другие предприятия, занимающиеся производством.Мусор, не подлежащий переработке, складируется на специальных площадках – картах, занявших территорию площадью в 26,6 га. При их строительстве использовалась современная технология. Первым слоем стелились выполненные из бентонитовой глины маты, не пропускающие влагу. Материал экологичный и может самовосстанавливаться в процессе эксплуатации. Вторым слоем идет полимерная мембрана, выступающая в роли страховочного элемента. Завершающим слоем является трехмерный мат, создающий своеобразный бассейн для сбора воды, которая после очистки фильтрами попадает в очистные сооружения, а затем в специальный пруд. Полученную жидкость можно использовать для полива сельскохозяйственных угодий и даже для питья.Сама система фильтров поделена на потоки. Каждый их них очищается отдельно. Разработчики технологии заявляют о безопасности такой воды, поскольку она прошла через уникальные очистные сооружения, на которых работает метод обратного осмоса и исключен человеческий фактор.Эколог высоко оценил возможности «Калуги», но у него остался по технопарку один вопрос. Для запущенной в России «мусорной реформы» комплекс подходит безупречно, но пока он всего один, а для реализации проекта таких сооружение потребуется много.